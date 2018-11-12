CHP kulisi: Ankara'da Mansur Yavaş veya Cengiz Topel Yıldırım

CHP’de Ankara Büyükşehir için Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım’ın isimleri konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre, CHP’de 14 Kasım’da başkente en çok merak edilen iki metropol ilçe olan Çankaya ve Yenimahalle’nin de aralarında olduğu bazı ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. Parti içindeki mutabakat ve yapılan anket çalışmaları ve örgütün eğilimi kapsamında mevcut başkan Alper Taşdelen Çankaya için tekrar aday gösterilecek, aynı şekilde mevcut başkan Fethi Yaşar’da Yenimahalle için tekrar aday olacak.

Aynı gün açıklanacak 150 aday içinde Güneydoğu ve Doğu'da yer alan bazı illerin adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Ankara için Levent Gök, Haluk Koç ve Bülent Kuşoğlu gibi CHP’nin önemli isimlerinin de gündemde olduğu dile getiriliyor.