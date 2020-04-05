CHP: Koronavirüs salgını sonrası 5 milyon kişi işsiz kalabilir

CHP, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan işyerlerinde 5 milyon kişinin işsiz kalabileceğini öne sürdü.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde olağanüstü tedbirler alınırken, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın kararlarıyla pek çok işyeri de kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan işyerleri nedeniyle kimsenin işten çıkarılmaması ve işsiz kalanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması çağrısı yaparken; partide yapılan bir çalışma işsizliğin ulaşabileceği boyutları gösterdi. CHP’nin gerçekleştirdiği çalışmada Koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan işyerlerinde istihdam edilen kişi sayıları çalışma alanlarına göre sıralandı. Buna göre Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen işyeri sayısı toplamda 144 bin 690 oldu. CHP’nin çalışmasına göre farklı iş alanlarında görev yaparken salgın nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı tahmini olarak 5 milyon 190 bini buluyor.