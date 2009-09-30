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CHP, köprü güzergâhını ortaya çıkardı

Tekin, İstanbul Belediyesi’nin de 6 plandan biri dediği köprü güzergahını ortaya çıkardı.

30 Eylül 2009 03:00

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Belediyesi’nin de 6 plandan biri dediği köprü güzergahını ortaya çıkardı. Buna göre 3. köprü Silivri’den başlayıp Gebze’ye kadar gidiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de 6 plandan biri dediği köprü güzergahını ortaya çıkardı. Buna göre 3. köprü İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanlara çok fazla girmeden, Silivri’den başlayıp Gebze’ye kadar gidiyor. Vatan gazetesinin haberine göre, köprünün güzergahı Avrupa yakasında, Kayabaşı, Habipler, Kemerburgaz, Maslak ve Tarabya güzergahı olarak ilerliyor. Anadolu yakasında da Beykoz, Çavuşbaşı, Çekmeköy ve Paşaköy’e ve daha sonra Gebze’ye kadar uzanıyor. Gürsel Tekin güzergahla ilgili şunları söyledi: “Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Eylül’de 3. köprü için ihaleye çıkacaklarını söyledi. Eylül’de ihaleye çıkılması için projenin bitmiş olması gerekiyordu. Yani köprü, bu projeye göre yapılacaktı. Ancak proje deşifre olduğu için ihale iptal oldu.
Neden gizlilik içinde?

Bizim karşı olduğumuz nokta, köprü projelerinin büyük bir gizlilik içinde yapılması. Bilim adamları bu projelerde yer almıyor. Şeffaflık yok. Kamuoyuna açıklanmıyor. Açıkladığımız güzergah 80 kilometrelik bir yol. Silivri’den başlıyor ve Gebze’ye kadar gidiyor.

Köprü yollarının geçtiği güzergahta su havzaları var, orman alanları var. Oralara zarar vermeden nasıl yapacaklar ki? Bu plan daha önce açıkladığımız planın aynısı ve tamamen doğrulanmış oldu. Altında imzası, mührü her şeyi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1/100 bin şehir planında çalışma yapan 400 bilim adamı bile köprüye karşı çıktı. Ancak yine de ısrar ediliyor.” 

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