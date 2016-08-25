CHP konvoyuna saldırıya 3 partiden kınama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırının ardından parti liderleri de tepki mesajları yayımladı. Başbakan Binali Yıldırım, saldırı için 'suikast' ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘Terörizm asla sonuç alamayacak’ dedi. HDP de ‘Bu vahim saldırıyı sert biçimde kınıyoruz’ şeklinde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'in Ardanuç ilçesinden geçişi sırasında düzenlenen saldırı sonrası liderler, Kemal Kılıçdaroğlu’na hem geçmiş olsun mesajı yayımladı hem de olayla ilgili tepkilerini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım saldırı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, ‘alçak bir saldırı’dır dedi ve saldırı için 'suikast' tanımlaması yaptı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyunun Artvin’de uğradığı silahlı saldırı ülkemizin demokratik istikrarına ve toplumun huzuruna yapılmış alçak bir terörist saldırıdır. Türkiye’nin bütünlüğüne, dirlik ve düzenimize pusu kuran teröristlerle onları suikâste azmettiren geri plandaki alçaklar, hiçbir zaman Türkiye’nin birliğine zarar veremeyecek, emellerine kavuşamayacak ve müstehak oldukları cezaya muhakkak çarptırılacaklardır.”

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin demokrasi ve hukuktan ödün vermeyeceğini ve terör örgütlerinin hesaplarının boşa çıkacağını da belirtti.

Bahçeli: Türkiye'yi kardeş kavgasına çekemeyecekler

MHP lideri Devlet Bahçeli de twitter hesabından saldırıyla ile ilgili görüşlerini yayımladı. Bahçeli, “Terörizm asla sonuç alamayacak, zalimler tarafından hevesle planlanan kardeş kavgasına Türkiye’yi kimse çekemeyecektir” dedi. Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyor, muhatap kaldıkları terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Terörün ulaştığı boyutu herkes görmeli, cüret ve küstahlığını herkes ittifakla kabullenmelidir. İhanetin gözü kararmış ve azgınlaşmıştır. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu menfur saldırıda 1’i şehit, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Üzüntümüz büyüktür, tek tesellimiz Sayın Kılıçdaroğlu’nun iyi olmasıdır.”

HDP: Vahim saldırıyı sert biçimde kınıyoruz

HDP Merkez Yürütme Kurulu da yazılı açıklamayla saldırı kınadı. Açıklama şöyle:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun seyahati esnasında Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşanan silahlı çatışmayı kaygı ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahim saldırıyı sert biçimde kınıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve beraberindeki partililere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."