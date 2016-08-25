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CHP, konvoya yapılan saldırı sonrası Taksim’e çıktı

“Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hain saldırıyı lanetlemek için 19.30'da Taksim Tünel'de buluşuyoruz”

25 Ağustos 2016 21:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nun Artvin'de konvoyuna yönelik saldırı Taksim Tünel'den Galatasay Lisesi önüne yapılan yürüyüşle protesto edildi. Taksim Tünel'den başlayan yürüyüşe CHP Milletvekilleri Engin Altay, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Mahmut Tanal, Onursal Adıgüzel, Zeynel Emre , PM üyeleri Kadir Gökmen Öğüt ve Ali Özgündüz,Tuğba Ütebay, Sera Kadıgil, İl Başkanı Cemal Canpolat, Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve partililer katıldı.

CHP'liler yürüyüş boyunca sık sık " Türkiye laiktir laik kalacak' ,"Kılıçdaroğlu yalnız değildir", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı. 

Burada basın açıklamasını okuyan Cemal Canpolat, "CHP olarak genel başkanlarına suikast yapılan bir gelenekten geliyoruz. Ama ne zaman bu ülke zora girse CHP bu ülkenin teminatı olmuştur.Yapılan tüm bu saldırılara karşı Ťürk-Kürt, Alevi-Sünni bu ülkenin birliğini kimse bozamayacak. Gelin yanlış yoldan dönün. Mustafa Kemal ilkelerini örnek alın. Biz asla diz çökmeyeceğiz. Bu ülkede bağımsızlığı,demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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