CHP, kongre süreçlerini son güne kadar bekletecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek yıl yapılması gereken kurultayın bir yıl ertelenmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerinden de “Yarın seçim olacakmış gibi” hareket etmelerini ve halkla teması artırmalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun, “Ülke bu haldeyken vatandaşın yanında olması gereken temsilcilerimizin kongrelerle uğraşması doğru olmaz” dediği bildirildi.

Önceki dönemde seçim sürecine denk geldiği için kurultayını erteleyen CHP’nin bu kez seçimlerin resmi olarak ilan edilmemesi nedeniyle son ana kadar bekleyeceği öğrenildi. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, il ve ilçelerin kongre süreçlerini olabilecek en son güne kadar bekletecek parti yönetimi, seçim kararının açıklanmaması durumunda başka formül arayışlarına girecek. Yıl ortasına kadar bekleyecek parti yönetiminin, bu tarihe kadar seçim kararı alınmaması durumunda, bir yıl sonraki seçimleri gerekçe göstererek erteleme talebinde bulunabileceği ifade edildi.

"Kılıçdaroğlu, tüm anketlerde Erdoğan’ın önünde"

CHP kurmayları, kurultayın ertelenmesi fikri hakkında, “Kılıçdaroğlu seçim öncesi yara almak istemiyor” değerlendirmelerine de karşı çıktı. İddianın “gülünç” olduğunu kaydeden bir parti yöneticisi, yaptığı değerlendirmede, “Genel Başkan Kılıçdaroğlu, tüm anketlerde Erdoğan’ın önünde. Üstelik yerel seçimlerin ardından da partideki en güçlü dönemini geçiriyor. Bu şartlar altında herhangi bir yara alma ihtimali de bulunmuyor” dedi.