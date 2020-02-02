CHP, Kızılay için Meclis araştırması istedi

Başkentgaz’ın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı bağışın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen CHP, Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Meclis Başkanlığı’na verilen önergede, “Kızılay’ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından araştırma yapılmalı” denildi.

Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na yapmak istediği yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışın Kızılay üzerinden gerçekleşmesinin ortaya çıkmasının ardından kurumlara yöneltilen tepkiler devam ediyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç hazırladıkları araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sunarak, Kızılay’a yapılan bağışlarla vergi kaçırılması girişimlerinin ve kurumun yaşadığı güven kaybının araştırılmasını istedi.

28 Ocak 2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan belgeyle, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, Türkiye Kızılay Derneği hesaplarına aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarlık kısmının yurt inşaatında harcanmak üzere Ensar Vakfı’na verildiğinin ortaya çıktığı hatırlatılan önergede, “Bu belgeden Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp bazı şirketlerin muvazaalı işlemler yoluyla vergi kaçırmalarına fırsat sağlayan bir kurum haline dönüştüğünün anlaşılmaktadır” denildi.

Yapılan bağışa ilişkin olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı bir televizyon programında “Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır” açıklaması verilen önergede eleştirilirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebildiğine dikkat çekildi.

Meclis’e sunulan araştırma önergesinin satır başları şu şekilde:

Bu hükme göre Başkentgaz’ın Kızılay’a yaptığı 8 milyon ABD Doları bağış tutarının aktarıldığı tarihteki TL karşılığı kadar bir tutarı 2017 yılına ilişkin olarak verdiği Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapma hakkı doğmuştur. Ensar Vakfı, 2012/3582 sayılı ve 16.08.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar arasına alınmıştır. Dolayısıyla bağış doğrudan Ensar Vakfına yapılmış olsaydı sadece o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını vergi matrahından indirilebilecekti. Bu bilgilerden hareketle söz konusu bağışın yurt yapılmak üzere doğrudan Ensar Vakfı’na yapılmayıp Kızılay üzerinden yapılmış olmasının amacının devlete ödenecek vergiyi azaltmak olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim 2015 yılında 54 milyon olan Yardım Toplama Gelirleri toplamı 2016 yılında 1 milyar 173 milyona, 2017 yılında 2 milyar 261 milyona ve 2018 yılında 3 milyar 465 milyona çıkmıştır. Kamuoyunda Kızılay’ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından Türkiye Kızılay Derneği’nin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.