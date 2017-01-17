CHP, ‘kırmızı kart’ gösterdi

CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifine ilişkin "ayağa kalk" ve "kırmızı kart" eylemi yaptı.

Genel Kurul, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında saat 15.00'te açıldı.

Genel Kurul'da, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma gün ve saatlerine ilişkin CHP'nin grup önerisi görüşülüyor.

Kırmızı kart gösterdi

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde konuşurken elindeki "kırmızı kartı" göstererek, "Ülkemizin geleceğini derinden etkileyecek bu anayasa değişikliğine karşı hep beraber 1 dakika ayağa kalkma eylemi, ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz" dedi.

Ardından Genel Kurul'da CHP'li vekiller ayağa kalktı ve "kırmızı kart" gösterdi. AKP'li bazı vekiller de beyaz kağıt gösterirken bazıları da anayasa değişiklik teklifi metnini gösterdi.

İtiraz seslerinin yükselmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime 10 dakika ara verdiğini söyledi.