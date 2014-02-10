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Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek CHP'den istifa etti

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek partisinden istifa etti. Dibek'in TBMM Başkanlığı'na istifasını sunması durumunda CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e düşecek

10 Şubat 2014 16:07

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP’de belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki sancılı süreç süreci istifa getirdi. Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçim bölgesi olan ilden belediye başkan adayı gösterilince, aynı ilden milletvekili olarak parlamentoda iki dönemdir görev yapan Turgut Dibek istifa etti.

Dibek’in, CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği istifa dilekçesi şöyle:

 Parti Meclisimiz dün yaptığı toplantıda Kırklareli belediye başkanlığı için diğer milletvekilimiz Mehmet Kesimoğlu’nu aday olarak belirmiştir.

 Partimizin mevcut belediye başkanına halkımızın güveni tam olmasına rağmen bu hususun değerlendirilmemiş olması  Kırklareli halkının büyük tepkisine neden olmuştur. Parti yönetimimiz bu atama ile ilgili olarak hiçbir aşamada beni bilgilendirmediği için bu kararın yanlışlığını başta sayın genel başkanımız olmak üzere parti yönetimindeki arkadaşlarımıza anlatma fırsatını da maalesef bulamadım.

Parti Meclisimizin almış olduğu bu karar 47 yıldır birlikte yaşadığımız Kırklarelili hemşehrilerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bugüne kadar her ortamda onların temsilcisi olarak inandıkları değerleri  savunmak benim görevim oldu. Yapılan bu haksızlığı kabul etmem mümkün değildir. 25 yıldır üyesi olmaktan  büyük onur duyduğum CHP üyeliğinden istifa ediyorum”.

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