CHP: Kılıçdaroğlu'nun avukatının FETÖ'den gözaltına alınması, soruşturmaları sulandırmak için tezgâh!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasını, “Gizli bir el FETÖ soruşturmaları sulandırmak için bir başka tezgah kuruyor, bundan daha iyi bir yol bulunamazdı” dedi. Tezcan, “Sadece arama kararı var. Bir gerekçe yok. FETÖ soruşturması kapsamında deniyor, FETÖ ile irtibat deniyor, hangi fiil olduğu söylenmiyor” ifadesini kullandı.



Tezcan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Sadece arama kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması yürütüyormuş. Bir gerekçe yok. Bu çerçevede evinde ve arabasında arama yapıldı ve gözaltına alındı. Bunu kabul edilebilir bir yana yok. Celal Çelik, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile yolları kesişmemiştir. Tam tersine FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde Celal Çelik, kariyerinin en önemli noktasında FETÖ’yü protesto etmek için Yargıtay hakimliğinden istifa etmiştir. 2011’de o uygulamaları protesto etmek için istifa etmiştir her dönem protesto etmiştir. Benim avukatımdır, genel başkan ve CHP’nin avukatıdır. FETÖ ile herhangi bir bicimde buluşabilmesi mümkün değildir. Ama son dönemde televizyonlarda söylediği çıkışlar herhalde rahatsız etti. FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın diye konuşuyordu. Ya da hakikaten bir gizli el FETÖ soruşturmaları sulandırmak için bir başka tezgah kuruyor. Çünkü bundan daha iyi bir tezgah kurulmaz. FETÖ soruşturmaları sulandırmak için bundan daha iyi bir yol bulunmaz. Bugün Cumhuriyet yazarları, Sözcü yazarları neden içerideyse Celil Çelik de aynı kampanyanın bir parçası olarak gözaltına alındı. FETÖ ile irtibat deniyor, hangi fiil olduğu söylenmiyor, FETÖ soruşturması kapsamında deniyor.

“Yargıtay'dan istifa etmişti, trajikomik"



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, avukat Celal Çelik'in gözaltına alınmasıyla ilgili şunları kaydetti:



“Avukat Çelik, AKP ve FETÖ'nün iş birliği yaptığı 2010 referandumundan sonra, FETÖ'nün HSYK'yı ele geçirmesi sürecinde, protesto amacıyla Yargıtay tetkik hakimliği görevinden istifa etmişti. O süreçte bu görevinden istifa eden bir kişinin bugün FETÖ bahanesiyle gözaltına alınması komiktir, trajiktir. AKP, FETÖ'nün ta kendisidir. FETÖ ile mücadele etmemek için en uzağa gitmektedir, en uzaktan dolaşmaktadır. En uzakta alakasız kim varsa onları hedefe koymaktadır. Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri'nde olduğu gibi, Celal Çelik de olduğu gibi. Neden? Kendilerine, bu siyasi ayağa sıra gelmesin diye. Bunu protesto ediyoruz, kınıyoruz. AKP Hükümeti'ni cemaatlerle, yani kendi ile mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu koalisyonlarını bir an önce sonlandırmalıdır."

