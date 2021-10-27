CHP: Kılıçdaroğlu'na yönelik linç ve saldırı görüntülerini izleten AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı görüntülerinin izletilmesine tepki gösterdi.

CHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, partisinin grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç ve saldırı görüntülerini izleten AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir. Er meydanından kaçma Erdoğan, geliyor gelmekte olan! Savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayi Milliye'nin özüdür. Partimiz de liderimiz de tehditlere boyun eğmez! Bu ahlaksızlığı aynen iade ederiz. Yüreğin yetiyorsa, kendi seçeceğin bir kanalda Genel Başkanımız'ın karşısına çık Erdoğan!" denildi.