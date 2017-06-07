CHP: Kılıçdaroğlu, iç tüzük toplantısına katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı toplantı çağrısına olumsuz yanıt verdi.
Parti sözcüsü Bülent Tezkan, “Meclis Başkanı’nın iç tüzük çağrısı MYK’da görüşüldü. Genel Başkanı’mız, iç tüzük çerçevesinde yapılacak bu toplantıya katılmayacak” açıklamasında bulundu.
Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifi, yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Kahraman, iç tüzük değişikliği çalışmaları kapsamında, Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanlarına, 8 Temmuz Perşembe günü toplantı çağrısında bulunmuştu.