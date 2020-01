CHP, Kılıçdaroğlu belge açıklarken yayını kesen TRT'yi RTÜK'e şikayet etti

CHP, liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı yurt dışına yüklü para transferine ilişkin belgeleri açıkladığı sırada TRT'nin canlı yayını kesmesini RTÜK'e şikayet etti.

BirGün'de yer alan habere göre, şikayeti CHP'li vekiller yaptı.

Kılıçdaroğlu, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Erdoğan'ın "İspat et, istifa ederim" çıkışına grup toplantısında yanıt verdi. Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, canlı yayında swift kodlarının da yer aldığı birtakım banka dekontlarını gösterdi. Erdoğan'a yönelik çağrısında "Haysiyetli bir adamsan gereğini yap" dedi.

Erdoğan'a "Ne yerlisin, ne millisin" diye seslenen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi diyecekler ki, 'Bu belgeler bilmem kim falan ajan verdi' Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır, sadece Türkiye’de değil, o şirketlerde de kayıtları var. Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Nokta."

CHP'den sokakta yayın



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgeleri açıkladığı grup toplantısı konuşmasını CHP Beşiktaş İlçe Örgütü binasında yayınlanıyor.