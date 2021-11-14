CHP, KHK mağdurlarıyla: "5 yıl sizi askıda yaşatıyorlar, sonra ret veriyorlar; böyle hukuk mu olur?"

CHP, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas’taki KHK mağdurlarıyla Kayseri’de buluştu. Buluşmada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Bir dosyanın 5 yıl beklemesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yıl sizi askıda yaşatıyorlar. Ondan sonra yüzde 90 ret veriyorlar. Yaklaşık yüzde 10 iade var. Böyle hukuk mu olur? Dolayısıyla verilen mücadele alnımızın ak sütü gibi, anamızın ak sütü gibi meşrudur” dedi.

Kayseri’deki KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz toplantısına, CHP’nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas’tan KHK mağdurları katıldı.

Emek Düğün Salonu’nda yapılan buluşmadan önce KHK mağdurlarının slogan atması polis tarafından önlenirken salon çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılışında konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, adalet çökerse toplumun da çökeceğini belirterek halkın iktidarının yakın olduğunu söyledi. Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla AKP iktidarı birçok adaletsizliğe de imza atmıştır. 15 Temmuz sonrası yaklaşık 126 bin kişinin kararname ile görevlerine son verildi. Evet, görevlerine son verilenler içerisinde suçlular da olabilir, tabii ki suçsuzlarda. Buna karar verecek olan adalettir. Tabii o adalet gerçekten varsa. Siyasi iktidarın güdümünde değilse. Görevine son verilen bu insanlar hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemelere başvurdu. Mahkeme kararıyla beraat edenler oldu. Hakkında takipsizlik kararı verilenler veya suçun soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanlar oldu. Anayasa Mahkemesi de bu yönde insanların suçlarının olmadığını ve görevine iade edilmesi gerektiği yönünde kararlar verdi. Ama isminde ‘adalet’ olduğunu iddia eden AKP, bu kararları görmezden geldi. ‘Adalet istiyoruz’ feryatlarını duymadı."

"Yaftalayıcı konuşurken utanırlardı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, kendisinin de bir KHK mağduru olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bu meselede yüzleşmeden, hukuk zeminine ulaşmadan Türkiye asla gerçek bir demokrasiye ulaşamaz. Bu mücadelenin demokrasi mücadelesi ile direkt ilgisi var. Bakın, bir tane deyiş var; 'Dünyaya insan olmaya geldik' diye. Her gün yeni bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihandan geçmeye çalışıyoruz. Bu imtihandan çoktan çakanlar var. Onlar bizi görmek istemediği gibi devamlı yaftalıyorlar. Yok terörmüş yok şuymuş buymuş, alakası bile yok. Onlar aslında, ben şuna inanıyorum; bir masada karşımıza otursalar, bizim bu toplantılarda dinlediğimiz hikayeleri dinleseler, aslında onlar da ileri geri böyle yaftalayıcı konuşurken utanırlardı. Ben hala insanların umudunu kesmek istemiyorum. Yüz yüze gelsek onların da ikna olacağına inanıyorum. Çünkü insan, kafasını çevirdiği şeylerle ilgili ileri geri konuşuyor. Bir insanın gözüne bakarak ileri geri konuşmak o kadar kolay değil. Kendimiz için istemediğimizi başkası içinde istememe sınavındayız. Bir tane örnek var yakın zamanda. Bir milletvekili, bir şehit yakınıyla ilgili ileri geri konuştu. Hoş bir şey değildi. Ama mesela ona bütün medya araçlarıyla çullananlar, kendi partilileri bunu yaptığında hemen sessiz kaldılar. Neden bu örneği veriyorum, güncel politikaya bulaşmak için değil. Arkadaşlar, vicdan ya vardır ya yoktur. Vicdan bölünmez bir bütündür. Yanında film çekeni görmeyip kendi işine geleni görürsen bu vicdan değildir. İnsan olma sınavında kalmışınızdır demektir."

"Anamızın ak sütü gibi meşrudur"

Taşkın, dosyaların uzun bekleme sürelerine dikkat çekerek, "Bir dosyanın 5 yıl beklemesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yıl sizi askıda yaşatıyorlar. Ondan sonra yüzde 90 ret veriyorlar. Yaklaşık yüzde 10 iade var. Böyle hukuk mu olur? Dolayısıyla verilen mücadele alnımızın ak sütü gibi, anamızın ak sütü gibi meşrudur. Hiç kimse bu mücadeleyi verdiği için, bir kamu kuruluşundan atıldığı için hiçbir kere utanç duymasın. Çünkü yapılanlar hukuksuzdur" dedi.

"Adil yargılanma hakkı anayasal bir haktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da yaptığı konuşmada, toplantı için yaşanan salon engeline tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

"Komisyonun hukuksuzluğunu ve lağvedilmesi gerektiğini, OHAL Komisyonu’nun kararlarının, bekleyen dosyaların mahkemelere devredilmesi gerektiğini ve bu hukuksuzlukların, bu adaletsizliklerin de evrensel hukuk değerlerine göre çözüleceğini açıkça ifade etmiştik. Ve o günden bu yana sayın Genel Başkan’ımız da bizler de gittiğimiz her yerde bunu dile getirmeye ve sizlerden dinlediklerimizden sonra da daha neler yapabilirizi oturup karar vererek paylaşmaya özen gösteriyoruz. CHP olarak ne diyoruz? Adil yargılanma hakkı Anayasal bir haktır."