CHP, kendi seçim anketinde 13 ilde birinci çıktı

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 18 ilde yaptırdıkları yaptırdıkları seçim anketinde partinin 13 ilde birinci çıktığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul'a yapılması planlanan 3. Köprü'nün transit geçişlere ayrılacağını söyledi, hükümetin köprü planına karşı çıktı. CHP'nin anketinden 13 ilde birincilik çıktığını söyleyen Tekin, MHP'li belediyelerin bulunduğu illeri örnek vermesi dikkat çekti! Gürsel Tekin, Habertürk'te gündeme ilişkin soruları cevapladı, İstanbul'a yapılması planlanan 3. Köprü'yü eleştirdi. Programda İlhan Cihaner'in adaylığıyla ilgili soruları da cevaplayan Tekin, adaylık kararında kimsenin etkide bulunmadığını söçıyledi. İşte Tekin'in açıklamaları: "Cihaner'in adaylığının arkasında hiçbir güç yoktur. Bu Denizli İl Örgütü'nün, Denizli halkının talebidir" dedi. YSK'nın kararı üzerine genel merkez kontenjanının kullanılmadığı illerle temasa geçildiğini kaydeden Tekin, "Cihaner ismi ön plana çıktı. Biz de aday gösterdik" Tekin, "YSK'nın kararı olmasaydı, Cihaner aday olamayacak mıydı?" sorusu üzerine "Evet" dedi.





13 ilde birinciyiz iddiası





Yaptıkları araştırmalarda 18 ilin 13'ünde birinci parti olduklarını kaydeden Tekin, "Balıkesir, Manisa, Mersin başta olmak üzere bir çok şehirde birinci partiyiz" dedi. Tekin, Doğu ve Güneydoğu'da da oylarının arttığını söyledi.

Örneğin 18 ilde araştırma yaptık. 18 ilin 13'ünde biz birinci partiyiz. Bu çok mutlu ediyor bizi. Örneğin birkaç il var, eski dönemde oralarda ikinci partiydik ancak bugün açık ara farkla birinci partiyiz. Bu iller Mersin, Hatay, Balıkesir, Manisa... Çeşitli illerde çok ciddi biçimde oy artışımız var. Doğu'da çok büyük oy artışımız var.