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CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin lüks bir yatta görüntülendiğine dair haberleri yalanladı

'Selvi Kılıçdaroğlu, dün gece habere konu olan saatlerde Sayın Genel Başkanımız ile Bilkent Odeon'da sahnelenen Nazım Hikmet Oratoryosu'nu izlemiştir'

01 Eylül 2015 00:27

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun "lüks bir yatta görüntülendiği" şeklindeki haberin "yalan ve iftira" olduğunu açıkladı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun habere konu olan saatlerde eşiyle bilikte olduğunu belirten CHP, çiftin Bilkent Odeon'da sahnelenen Nazım Hikmet Oratoryosu'nu izlediğini belirtti.

CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörlüğü tarafından Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili bir televizyon kanalında yayımlanan habere dair yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Selvi Kılıçdaroğlu, dün gece habere konu olan saatlerde Sayın Genel Başkanımız ile Bilkent Odeon'da sahnelenen Nazım Hikmet Oratoryosu'nu izlemiştir. Yalan ve iftira dolu, mesnetsiz habere ilişkin yayın yapan televizyon kanalı ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır."

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