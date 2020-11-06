CHP kaynakları: Sarayın parti kurdurma çabası içerisinde olduğu kişi, CHP içinde yer almıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İttifak içinden belli kişileri finanse ederek ‘Ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?’ diye bir çaba var. Belli kişilere teklif götürdüklerini biliyorum” açıklamalarının ardından başlayan tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Memleket Hareketi’ni başlatan partinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tepki gösterirken, CHP kaynakları sarf edilen sözlerin parti içine yönelik olmadığını öne sürdü.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP kaynakları, sarayın parti kurdurma çabası içerisinde olduğu kişinin CHP’nin içinde olmadığını belirtti. Son dönemde parti kuracağını duyuran Mustafa Sarıgül’ün Millet İttifakı’nda olmaması nedeniyle bu ismin de işaret edilen kişi olmadığı dile getirilirken İyi Parti içerisindeki tartışmalara dikkat çekildi.

CHP kulislerinde, ittifak ortaklarından yeni isimlerin parti kurmak için ortaya çıkabileceği de konuşuluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi işaret etmediğini söyleyen Özel, “Kastedilen Muharrem İnce değildir. Sorulan bir soruya verilen cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele doğru değil. CHP’ye de, Ne kimseye de faydası olmaz” dedi.