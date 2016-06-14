CHP: Karaman’daki 10 çocuğa cinsel istismar olayında tek idari soruşturma açılmadı!

TBMM Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Araştırma Komisyonu’nun Karaman incelemesine katılan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cinsel istismar olayındaki ihlallerle ilgili idari bir soruşturma açılmadığını söyledi. “Görevden alınan ya da ihmali olduğu belirlenen hiç kimse olmamış” diyen Bekaroğlu, son yayınlanan kararnameyle Karaman Valisi’nin yer değiştirdiğini belirtti. CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, çok sayıda bürokratla bir ara geldikleri Karaman incelemesinde çocuk tacizcisi öğretmenle fotoğrafı ortaya çıkan İl Milli Eğitim Müdürü’nün ‘Ben öğretmeni tanımıyorum’ diye kendini savunduğunu, “Öğretmenle yerde minderde oturan fotoğrafınız var” sorusuna, “Tesadüfen oradaydı, hala tanımıyorum” yanıtı verdiğini söyledi.

Karaman’da Ensar ve KAİMDER evlerinde kalan çocuklara tecavüz rezaletinden sonra TBMM’de kurulan Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Araştırma Komisyonu üyeleri 10 çocuğa cinsel istismarın yaşandığı ve yargılama sonucu 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı olayla ilgili Karaman’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Rehberlik Uzmanları, Psikologlar ile Sosyal Hizmet Uzmanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri görüştü.

Çocuklar ve ailelerle görüşme yapılmadı Çocuklar ve ailelerle görüşme yapılmadı

İncelemeye katılan CHP’li üyelerden Mehmet Bekaroğlu, çocukların yüksek yararı söz konusu olduğu için bir görüşme yapılmadığını ve ailelerle de bir araya gelmediklerini söyledi. Olayla ilgili bir idari soruşturma açılmadığını da vurgulayan Bekaroğlu, devlette liyakat sistemini çöktüğünü bunu Karaman ziyaretinde de izlediklerini anlattı. Bekaroğlu, “Herkes sapık öğretmene verilen yüksek ceza ile rahatlamış durumda böyle bir psikoloji var” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün fotoğraf yanıtı

Komisyon üyesi CHP’li Mustafa Hüsnü Bozkurt, Karaman’ın bir simge olduğunu ve yargıya ve basına intikal etmiş 80’inin üzerinde taciz ya da istismar vakası bulunduğunu söyledi. Karamanlıların böyli bir olayla anılmasını yarattığı rahatsızlığın doğru olduğuna da dikkat çeken Bozkurt, laik eğitim sisteminden giderek uzaklaşmanın bu tür sorunları getirdiğini söyledi. Karaman İl Milli Eğitim Müdürünün çocuklara cinsel tacizde bulunan öğretmenin tanımadığını söylediğine dikkat çeken Bozkurt, aynı fotoğrafta yer almasını ‘tesadüf’ olarak açıkladığını anlattı.