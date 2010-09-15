'CHP kapatılmalıydı' diyen vali merkeze alındı

T24- “Demokrat Parti, CHP'yi kapatmalıydı” diyen Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu merkeze alındı.





Bolu’da katıldığı Abant Platformu’nda, ‘Demokrat Parti'nin iktidara geldiğinde CHP'yi kapatmamış olmasının büyük talihsizlik olduğunu’ söyleyen ve bu açıklamları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, kendi isteği ile merkez valiliğine alındığını açıkladı.



Artvin Valiliği’nden geçen Haziran ayında Kırklareli Valiliği’ne atanan Cengiz Aydoğdu, aynı ay katıldığı Abant Platformu’nun ‘Vesayet ve Sistem Tartışmaları’ konulu toplantısında “Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatıp, İsmet İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir” diye açıklama yaptı. Bu açıklamalar nedeniyle büyük eleştiriler alan ve hakkında soruşturma açılan Vali Aydoğdu, 12 gün önce İçişleri Bakanlığı’na merkez valiliğine alınma talebinde bulundu. Bu talep kabul edildi.



Dün akşam ise Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Sosyal Tesisleri’nde veda yemeği düzenledi. Yemeğe Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Kırklareli Emniyet Müdürü Behzat Canbazoğlu, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı.



Muhalefet de devlettir



Vali Aydoğdu yaptığı konuşmada fiili valilik dönemine ara verdiğini belirterek şöyle dedi: “Allah bana bunu nasip etti. Oluşumuna benim de katkıda bulunduğum, benim de mutabık kaldığım ve desteklediğim bir kararla Kırklareli valiliği görevini bırakıyorum. Çünkü çok şerefli bir unvanı devletimiz, sayın başbakanımız ve bakanlar kurulu bize layık gördüler. Çok güzel projeler yaptık. Bunların bir kısmını başlattık, bir kısmının da yolunu yaptık. Bu süre içerisinde başta iktidar milletvekilimiz, hükümetin uzantısı sayılan Kırklareli İl başkanı ve muhalefet partimiz. Bana göre muhalefet partimiz devlete dahildir. Onlar da devletin içindedir. Demokratik siyasi hayatın gereği budur. Azami uyum içerisinde çalıştığımızı umuyorum. Milletimize vali olarak önce sayın başbakanımıza ve bakanlar kurulu üyelerine şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi de seviniyorum, çok ağır bir sorumluluğu yüz akıyla bırakıyorum. Yüz akıyla diyorum, buradaki iddiam Kırklareli halkının gönlündedir.”



Vali Aydoğdu, bugün Valilik binası önünde saat 13.00’da yapılacak olan veda töreninin ardından Kırklareli nden ayrılacağını söyledi. Veda yemeğine katılanlar Vali Aydoğdu’ya çeşitli hediyeler verdi.



Yeni vali muşmal



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan atama kararına göre, Kırklareli Valisi Aydoğdu’nun yerine Elazığ Valisi Muammer Muşmal atandı.



