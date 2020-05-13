CHP, kanun teklifini yineledi: 13 Mayıs, "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü” ilan edilsin

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciasının altıncı yıl dönümünde, 13 Mayıs'ın "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü” ilan edilmesi ile ilgili kanun teklifini tekrar Meclis'e sundu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının gerçekleştiği günün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" ilan edilmesi için geçtiğimiz yıl verdiği kanun teklifini tekrar Meclis'e verdi.

Soma'daki faciada 301 işçinin, aynı gün Zonguldak'ta ise bir işçinin hayatını kaybettiğini belirten Tanrıkulu, "Kömür madenlerinin özelleştirilmesi sürecinden sonra maliyetlerin düşük tutularak üretimin arttırılması için çalışma güvenliği kaideleri umursanmaksızın işçilerimiz adeta ölümle burun buruna çalıştırılmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

2003-2013 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen önlenebilir felaketlerde 862 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirten Tanrıkulu, aynı dönemde Almaya'da madenlerde hayatını kaybeden işçi sayısının ise 3 olduğunu kaydetti. Tanrıkulu'nun verdiği teklifin gerekçesinin devamı şu şekilde

"Tam mekanizasyona bir türlü kavuşturulmayan, yeterince havalandırılmayan, gaz ölçümleri yapılmayan, işyeri hekimleri bulunmayan, uygun ve yeterli havalandırmaları bulunmayan, nefeslik ve kaçamak yolu olarak kullanılmak üzere yer üstü bağlantılarının ikinci bir yoluna sahip olmayan, sürekli gaz izleme sistemleri ve yaşam odaları mevcut olmayan, yanık tedavi merkezleri bulunmayan, kendiliğinden emniyetli elektrik donanımların ve devre kesici donanımların düzenli olarak denetlenmediği, her vardiyada muntazam aralıklarla gaz ölçümlerinin yapılmadığı, Elektrikli teçhizat, kablolar ve motorların alev sızdırmaz (ALSz) özellikte olmadıkları, metan drenajı yapılmayan, tozlu panolarda hala ağaç altında çalıştırılan, toz emilasyonunu kontrol altında tutacak sistemlere sahip olmayan madenlerde çalışan madencilerimiz, hayati tehlike açısından büyük bir risk altındadırlar ve eksiksiz ve modern çalışma koşullarına sahip oluncaya kadar da can güvenlikleri açısından büyük bir risk altında kalmaya devam edeceklerdir.

13 Mayıs 2014 günü Soma'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin bir elem ve yasa boğan maden felaketi dolayısıyla maden işçilerimizin çalışma güvenlikleri ve dolayısıyla can güvenliklerinin vurgulanması artık madencilerimizin hayatlarını kaybetmemeleri için 13 Mayıs Gününün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü” ilan edilmesi sembolik bir önem arz etmektedir."