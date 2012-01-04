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CHP: Kanserin artışında GDO’nun etkisi var mı?

Raflarda giderek daha fazla yerini alan GDO’lu gıdalar siyaset gündemine taşındı.

04 Ocak 2012 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - Raflarda giderek daha fazla yerini alan GDO’lu gıdalar siyaset gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Kanser vakalarının artışında baz istasyonları ve GDO'lu gıdaların etkisi var mıdır? Var ise bu durum göz önünde bulundurularak baz istasyonları ve GDO'lu gıdalarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?"


"Her yıl 150 binin üzerinde yeni kanser vakası ortaya çıkarken, yaklaşık 100 bin vatandaşımız kanser nedeniyle hayatını yitirmektedir" diyen Nazlıaka’nın soruları şöyle:


TBMM Kanser Araştırma Komisyonu Raporu'nda, ülkemizde kanser hastalığına neden olan bazı çevresel etkenlerin dünya ortalamasının 700 kat üzerinde olduğu ifade edilmektedir. Kanser hastalığına neden olan çevresel etkenler nelerdir? GDO'lu gıdalar ve baz istasyonlarının bu etkenler içindeki payı nedir? Bu etkenlerin en aza indirilmesi için hangi önlemler alınmıştır?


Ülkemize girişine izin verilen GDO'lu ürün sayısı nedir? 2010-2011 yıllarında ithal edilen GDO'lu ürünler hangileridir? Miktarı nedir? İzin tarihleri nedir? Bu izinler hangi firmaların başvurusu üzerine verilmiştir?


Özellikle bebeklerin ve çocukların tüketimi de dikkate alınarak, market raflarında satılan gıda maddelerinin etiketinin üzerinde ve görülebilir şekilde GDO'lu ibaresi neden yer almamaktadır? Bu durum insan ve tüketici haklarına aykırı değil midir? Bu ibarelerin gıda paketlerinin üzerinde tüketicinin görebileceği şekilde yer alması uygulamasına ne zaman başlanacaktır?


Kanser, çok sayıda can kaybına ve yüksek oranda sağlık harcamasına neden olmaktadır. Kanser vakalarının artışında baz istasyonları ve GDO'lu gıdaların etkisi var mıdır? Var ise bu durum göz önünde bulundurularak baz istasyonları ve GDO'lu gıdalarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?


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