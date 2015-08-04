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CHP: Kafaya silah dayanmışken barış sesini kimse duyamaz

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş, TBMM'de bir araya geldi

04 Ağustos 2015 18:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Demirtaş'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek olan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı. “Türkiye'de barışa nasıl ulaşırız ile ilgili karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunduk” diyen Altay, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. “PKK'nın yönelttiği silah 7 Haziran'da ortaya konulan barış talebine yöneltilmiş bir silahtır” ifadelerini kullanan Altay, “Kafaya silah dayanmışken barış sesini kimse duyamaz” dedi.

Görüşmede koalisyon konusunun konuşulmadığını belirten Altay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkenin içinde bulunduğu vahim durumla ilgili kaygılarını ortaya koydular. Akan kanın durması ile ilgili yapılabileceklerle ilgili verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye asla ve asla bölünmeyecek. Kardeşlik ve barış içinde yoluna devam edecektir. Terör nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Orta da acılar kan ve terör var. PKK şunu bilmeli elde silahla barış istenmez. PKK'nın yönelttiği silah 7 Haziran'da ortaya konulan barış talebine yöneltilmiş bir silahtır. PKK derhal silah bırakmalı ve barış dilini konuşmalıdır. Kafaya silah dayanmışken barış sesini kimse duyamaz. Bun konuda devletin üstüne düşenler vardır. Türkiye'de barış isteyenlerin sesinin duyulması barış isteyenlerin amacının gerçekleşmesi için PKK'nın mutlaka ve mutlaka silah bırakması lazımdır. Türkiye en kısa sürede barış iklimine kavuşacaktır.

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