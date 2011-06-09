CHP, Kadın Raporu'yla Arınç'ı hedef aldı

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Haziran seçimleri öncesi partisinin Kadın Raporu'nu açıkladı. Kılıçdaroğlu konuşmasında TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'le 'porno' polemiğine giren Bülent Arınç'ı hedef aldı, "Bir ülkenin idarecileri, toplum yaşamında emekleriyle, başarılarıyla öne çıkmış kadınları, 'namertlikle' veya ima yoluyla dahi olsa, 'porno severlikle' suçluyorsa, kadınların siyasette temsilinin az kalması doğaldır. Uzun lafın kısası balık baştan kokuyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda bir Eşitlik Bakanlığı kurulacak" dedi.



CHP'nin "Kadın Raporu"nda, töre ve namus cinayetlerinin en ağır şekilde cezalandırılması için Güldünya Yasası, işyerlerinde kreş olanaklarını devlet desteği ve kadının ekonomik bağımsızlığına kavuşması amacıyla "Ulusal İstihdam Stratejisi" vaad ediliyor. Ayrıca, yerel ve ülke ölçeğinde Kadın Konseyleri kurulması öngörülüyor.

İşte CHP'nin Kadın Raporu'nun tam metni











Kılıçdaroğlu, kadın köşe yazarlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, seçime üç gün kala CHP'nin Kadın Raporu'nu açıkladı.

CHP olarak, seçime kadın haklarının tartışıldığı bir ortamda girmek istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizdeki kadın haklarının fotoğrafını çektiğimizde maalesef karanlık bir resimle karşılaşıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, kadınların ekonomik hayata katılımı ve fırsat eşitliğinde 134 ülke arasında 131'inci, siyasi katılmda 99'uncu, eğitimde ise 109'uncu sırada yer aldığını aktararak, "Karşımızda kabul edilemez bir tablo bulunuyor. Raporumuzda hem bu üç konuya, hem de ülkemizin acı bir gerçeği olan kadına karşı şiddete değiniyoruz" diye konuştu.





"Balık baştan kokmaktadır"





"Eğer bir ülkenin Başbakanı, kadın erkek eşit değildir diyorsa, az önce çizdiğimiz karamsar tabloya şaşırmak gerekir. Eğer siyasiler kadınları şiddetle baş başa bırakan kolluk görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmıyorsa, kadına karşı şiddet önlenemez" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Kadına bizzat şiddet uygulayan kolluk kuvvetleri, soruşturulmuyorsa, şiddet görenler, 'Kadın mı, kız mı bilinmez' gibi sözlere maruz kalıyorsa, şiddetin artması kaçınılmazdır. Eğer bir ülkenin idarecileri, toplum yaşamında emekleriyle, başarılarıyla öne çıkmış kadınları, 'namertlikle' veya ima yoluyla dahi olsa, 'porno severlikle' suçluyorsa, kadınların siyasette temsilinin az kalması doğaldır. Uzun lafın kısası balık baştan kokmaktadır."





"Eşitlik Bakanlığı kurulacak"





Kadın-erkek eşitliği için Türkiye'nin ikinci büyük dönüşümünü gerçekleştireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Eşitliği kağıt üzerinden alıp, hayatın tam merkezine koyacağız. Yeni bir dil kuracağız. Ataerkil olmayan, alfabesinde kadın-erkek eşitliği olan yeni bir dil. Biz kadın haklarının aileden veya sosyal politikalardan sorumlu bakanlıkların bir yan işi gibi görülmesine karşı çıkıyoruz. Bizim iktidarımızda bir Eşitlik Bakanlığı kurulacak. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans politikası izleyeceğiz. Tüm şehirlerimizi, yollarımızı, meydanlarımızı kadınlar için güvenli hale getirecek önlemleri alacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu partisinin kadınlarla ilgili hedeflerine şöyle devam etti:

- 2023'e kadar kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40'lar seviyesine çıkaracağız.

- Eğitimde pozitif ayrmcılık önlemleri kabul edeceğiz.

- Siyasi partilerin yerel ve genel seçimlerdeki aday listelerini en az üçte bir oranında kadın seçilmesini sağlayacak şekilde düzenlemelerini yasal zorunluluk haline getireceğiz.

- Türkiye'de kadınların eşitliği ve özgürlüğü için kadınların, devletin tüm olanaklarıyla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

- Güçlendirmek daha fazla hak, daha fazla olanak ve daha fazla söz vermek demek değildir.

- CHP iktidarında kadınlarımızın daha fazla hak, daha fazla olanağı ve daha fazla sözü olacak.

- CHP iktidarında tüm söz sahipleri, kadın-erkek eşitliğinden yana bir dil kullanacak.