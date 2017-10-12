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CHP kadın örgütleri Meclis önünde bir araya geldi: AKP şaşırma, nikâhıma karışma

"Bu düzenleme ya geri çekilecek ya geri çekilecek"

12 Ekim 2017 14:44

Hülya Karabağlı

Meclis önünde bir araya gelen CHP kadın örgütleri, İçişleri Bakanlığı’nca getirilen müftülere nikâh kıyma yetkisine tepki gösterdi. Birçok CHP'li milletvekili ve vatandaşın katıldığı eylemde 'müftülük' düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse yaptığı basın açıklamasında, "Bu düzenleme ya geri çekilecek ya geri çekilecek. Başka yolu yok" dedi. İzmir Marşının söylendiği eylemde, "Türkiye laiktir laik kalacak", "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "AKP şaşırma, nikâhıma karışma" sloganları atıldı.

"Bu daha başlangıç" diyen CHP'li kadınlara CHP Mersin Milletveki Serdal Kuyucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve vatandaş eşlik etti.

Örgütlerin içeri giriş işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kapıda uzun kuyruklar oluştu.

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