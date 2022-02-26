CHP Kadın Kolları'ndan Sedef Kabaş açıklaması

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için CHP Kadın Kolları tarafından 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Sedef Kabaş’a dayanışma mektubu gönderdi.

Nazlıaka, mektubunda, “Adil yargılama hakkın gasp edilmese, şu anda anneciğinle ve biricik oğlun Yavuz ile beraber olacaktın. Onlar bize emanet. Haklı mücadelemiz ve dayanışma gücümüzle, özgürlüğüne kavuşacağın günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sedef Kabaş için yapılan eş zaman basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin her yanını saran korku ikliminden basın emekçileri de payını alıyor"

“Bilindiği gibi; gazeteci Sedef Kabaş hakkında televizyon programında söylediği bir atasözü nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. Davet edilse gideceği bilindiği halde, avukatına bile ulaşamadığı bir saatte, gece 02.00’de evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, ‘Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur’ demesine rağmen siyasi bir karar doğrultusunda tutuklandı. Hem de ‘kaçma ve saklanma ihtimali yüksek’ olduğu gerekçesiyle… Göz önünde olan, fikrini ve sözünü her zaman açıkça, korkusuzca ifade eden bir gazeteciyi; kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutuklu yargılamaya karar verdiler. Sedef Kabaş’ın bugün hala hukuka aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. Ülkemizin her yanını saran korku ikliminden basın emekçileri de payını alıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 153'üncü sırada yer alıyor. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak bugün 81 ilden, 973 ilçeden sevgili Sedef Kabaş’a dayanışma mektuplarımızı gönderiyoruz. Bu ülkede hukukun üstünlüğüne, irfanı ve vicdanı hür hakimlerin varlığına olan inancımızı yitirmeden hep birlikte sesleniyoruz: Yalnız değilsin Sedef Kabaş; Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları var! Bütün basın emekçilerini saygıyla selamlıyoruz.”

"Adil yargılama hakkın gasp edilmese, şu anda anneciğinle ve biricik oğlun Yavuz ile beraber olacaktın"

Basın açıklamasının ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK üyeleri ve 81 İl Kadın Kolu Başkanı Sedef Kabaş’a dayanışma mektubu gönderdi.

Nazlıaka, mektubunda, “Adil yargılama hakkın gasp edilmese, şu anda anneciğinle ve biricik oğlun Yavuz ile beraber olacaktın. Onlar bize emanet. Haklı mücadelemiz ve dayanışma gücümüzle, özgürlüğüne kavuşacağın günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz. CHP’li kadınlar olarak, hepimiz özgür, hepimiz eşit, hepimiz tok ve hepimiz güvende olana dek mücadelemiz sürecek. Usta şair Nazım’ın dediği gibi; en güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız… Birlikte kucaklayacağımız o güzel günlere olan inancımla sana sevgilerimi yolluyorum” (ANKA)