CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Son bir yıl içerisinde 75 bin yeni kadın üyeyi partimize kazandırdık

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Son bir yıl içerisinde 75 bin yeni kadın üyeyi partimize kazandırdık” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti meclisine (PM) sunulan merkez yönetim kurulu (MYK) raporunda, kadın kollarının çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Üye sayılarını paylaşan Nazlıaka, “303’ü parti tarihimizde ilk kez olmak üzere, kurduğumuz ilçe kadın kolları başkanlıklarımızla ülkemizin tüm il ve ilçelerinde örgütlendik. Son bir yıl içerisinde 75 bin yeni kadın üyeyi partimize kazandırdık” dedi.

Meclis’te eşit temsil için milletvekili aday listelerinde bir kadın bir erkek isim olacak şekilde düzenlenen “fermuar sistemini” öneren Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kadınlarının parlamentoda temsil oranı ortalama yüzde 5.25’te kalmıştır"

“1934 yılından bu yana Türkiye’de 23 genel seçim yapılmıştır. Bugüne kadar toplam 14 bin 385 milletvekili Meclis’e girmiştir. Bu milletvekillerinden sadece 598’i kadındır. 88 yıldır seçme seçilme hakkına sahip olan Türk kadınlarının parlamentoda temsil oranı ortalama yüzde 5.25’te kalmıştır. Siyasette eşit temsil mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka raporda, partisinin kadın istihdamının artırılması için sunduğu önerileri de şöyle sıraladı: “Ücretsiz, 24 saat hizmet veren kreşlerin sayısı artırılmalıdır. Cinsiyetçi istihdamı sonlandıracak çalışmalar gündeme alınmalıdır. Kadın emeğini niteliksiz ve değersiz gören uygulamalarla mücadele edilmelidir. Kamuda en az yüzde 35 kadın yönetici kotası kanunla düzenlenmelidir. Özel sektörde ise yüzde 35’ten yüzde 50’ye kadar kadın kotası uygulayanlara aşamalı olarak artan teşvikler verilmelidir.”