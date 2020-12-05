CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka: Ülkeyi yönetenler kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda samimi bir tavır içerisinde değil

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına seçme ve seçilme hakkı verilen 1934 yılından bu güne kadın temsiliyetinde değişen bir şey olmadığını ifade ederek, “1934 yılından bu yana yapılan seçimlerde 11 bin 385 milletvekili meclise girdi. Bu vekillerin sadece 598’i kadındı. Yani oranlayacak olursak yüzde 5 oluyor. O yıllardan bu yıllara gelindiğinde mecliste kadın milletvekili sayısı hala yüzde 5. Bir arpa boyu bile yol kat edememişiz. En temel hak olan yaşama hakkı kadınların elinden alınıyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyor, şiddete uğruyor. c. Biz bu proje ile tüm şiddet gören kadınlara hizmet vermek istiyoruz. Amacımız sadece şiddet gören kadınların yaşam hakkını savunmak değil, aynı zamanda bu yaşama yön vermek ve değiştirmek” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka, 'YaşamHak' projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

Nazlıakada, YaşamHak projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Şiddete maruz bırakılan kadınları onların sesi ile kucaklayacağız. Sloganımız “yalnız değilsin, biz varız” oldu. Şiddet gören kadınlar şiddet sarmalından kurtulamıyor. Bazı devlet yetkilileri şiddete duyarsız kalıyor, yasaların gücü yargı kararlarına yansımıyor. Biz kadınlar göz göre göre öldürülmesin diye onlara destek olacağız.

Barınma ihtiyacı olan kadınların yerel belediyelerin desteği ile sığınma evlerine yerleştirilmelerini sağlayacağız.

Barolar ile yaptığımız işbirliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. Şiddet davalarını takip etmeye devam edeceğiz.

Ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlayacağız. Şiddet gören tüm kadınların yaslanacağı bir sırt olmakla kalmayıp, kadın dernekleri ile iletişime geçireceğiz. Mafya bozuntularına alan açanlar şiddetle mücadele edemezler.

Türkiye’nin şiddet haritasını çıkaracağız."