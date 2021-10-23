CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka açıkladı: 303 ilçede ilk kez başkanlık kuruldu; yıl sonu hedef 100 bin yeni kadın üye

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin tarihinde 303 ilçede ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığı kurulduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar örgütlenmediğimiz tek bir mahalle, tek bir belde, tek bir köy bile kalmayacak" dedi. Nazlıaka, yıl sonuna kadar partiye 100 bin yeni kadın üye yapacaklarını da söyledi.

CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile 81 ilin Kadın Kolları il başkanlarının katılımıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı. Toplantının açılışında konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, toplantı için Aydın'ı seçmelerinin özel bir sebebi olduğunu belirterek, "Aydın'ın biz kadınlar için çok önemli bir yeri ve anlamı var. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Aydın'dan seçildi. Çine ilçemizden seçilen Gül Esin, muhtarlık yaptığı dönemde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödüllendirildi. Bir başka gururumuz da canımız, kıymetli yol arkadaşım Özlem Çerçioğlu. Partimizin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu da Aydın'dan seçildi. İşte bu nedenle bu toplantıyı Aydın'da yapmak istedik" dedi.

Yıl sonuna kadar 100 bin yeni üye sözü

Türkiye genelinde tüm ilçelerde örgütlenmelerini tamamladıklarını ifade eden Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bir yıl önce görevi devraldığımızda ‘Kotalar Bize Dar, Rotamız İktidar' demiş, CHP Kadın Kolları olarak hedefimizi açıklamıştık: Partimizi, dostlarımızla birlikte iktidara taşıyan öncü güç olmak! Bunun için yapmamız gereken 3 şey var demiştik. Örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek! Büyük gururla söylüyorum, kadın kollarımızın özverili çalışmaları sayesinde tüm il ve ilçelerde örgütlenmemizi tamamladık. 303 ilçemizde, Kadın Kolları İlçe Başkanlığı, parti tarihimizde ilk kez kuruldu. Yeni üye kaydı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yılsonuna kadar 100 bin yeni kadın üye yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ayrıca, üye sayımızın 50'nin altında olduğu ilçelerde, üye sayımızı en az yüzde 10 arttırmak, sıfır oy aldığımız mahalle ve köylere odaklanmak, yerel seçimlerde yüzde 5'in altında oy farkıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz 92 ilçeye odaklanmak, genel seçimlerde yüzde 5'in altında farka milletvekili çıkardığımız ya da kaybettiğimiz illere yoğunlaşmak yönündeki çalışmalarımızı da sistematik olarak sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar mahalle örgütlenmesini tüm illerde tamamlayacağımızın da sözünü vermek isterim. Örgütlenmediğimiz tek bir mahalle, tek bir belde, tek bir köy kalmayacak.

"İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimiz"

"Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle, şu anda iktidarda olmamamıza rağmen, iktidarın feshettiği İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlüklerinden birini hayata geçirdik ve 5 Aralık 2020 tarihinde Genel Merkezimizde 7/24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezi kurduk. 444 82 85 numaralı hattan bizi arayan şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara, ücretsiz destek hizmetleri veriyoruz. Yaşam en temel haktır diyerek "YaşamHak" adını verdiğimiz bu projemiz sayesinde, 81 ildeki kadın kollarımızla, 3 bine yakın kadının hayatına birebir dokunduk. Bütün bunlara ek olarak, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin haritasını çıkarıyoruz. İlk seçimlerden sonra, iktidara geldiğimizde, bu harita ile sorunları tek tek çözmek yerine hükümet politikalarıyla kadına yönelik şiddeti sonlandıracak tüm adımları atacağız, çünkü biz, AKP gibi şiddeti tolere edilebilir ya da kader gibi görmüyoruz. Türkiye'de kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için mücadele eder hale geldi. Bu nedenle, bizler erken seçim değil, derhal seçim istiyoruz.

"Faillere iyi hal indirimi uygulanmayacak"

"İktidarımızda, kadın cinayetlerinin failleri için ceza indirimi, iyi hal indirimi uygulanmayacak. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek ve tüm maddeleri aynen uygulanacak. Kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 33 cinsiyet kotası konulacak. İktidara geldiğimizde, kadının örgütlü gücünü yükseltmek için kadın STK'larına kira desteği verilecek."