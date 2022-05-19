İstanbul’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı’ndan bir grubun CHP’li bir kişiye saldırdığı belirtildi. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, saldırıya uğrayan kişinin burnunun kırıldığını söyledi.

KRT'ye konuşan Narin, "Bizim arkadaşımızla münakaşaya giriyorlar. Münakaşa sonrası 4-5 kişi arkadaşımıza saldırıyor. Arkadaşımızın burnu kırıldı, arkadaşımızı darp ettiler. Gerekçe ve neden ne olursa olsun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bir günde kimsenin hakkı değil. Hele hele bir partilimize 4-5 kişi saldırıp şiddet uygulaması hiç hoş değil. Şiddet manzaraları bizim en çok rahatsız olduğumuz konulardan. Ama işte Milliyetçi Haraket Partisi'nin (MHP) geleneği bu." diye konuştu.

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı

Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek

CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı

"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın

Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

" />