CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP'den <strong>Tuncay Özcan</strong> ve <strong>Fatma Köse</strong>'nin ardından <strong>Özcan Purçu</strong> da Koronavirüs'e yakalandı.</p>\n<p>Özcan Purçu Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurdu. Purçu'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:</p>\n<p>"Değerli dostlar, yaptırmış oluğum Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kişilerin önlem amaçlı test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıkla kalın."</p>\n<p><strong><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/11/1604424576548-ekran-resmi-2020-11-03-20.29" alt width="500" height="174" /></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/chp-li-tuncay-ozkan-covid-19-test-sonucum-pozitif-cikti,912908" target="_blank" rel="noopener">CHP'li Tuncay Özkan: Covid-19 test sonucum pozitif çıktı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/chp-genel-baskan-danismani-fatma-kose-koronavirus-e-yakalandi,912916" target="_blank" rel="noopener">CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse Koronavirüs'e yakalandı</a></strong></p>\n</body>\n</html>