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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

03 Kasım 2020 20:30

CHP'den Tuncay Özcan ve Fatma Köse'nin ardından Özcan Purçu da Koronavirüs'e yakalandı.

Özcan Purçu Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurdu. Purçu'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli dostlar, yaptırmış oluğum Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kişilerin önlem amaçlı test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıkla kalın."

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