CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede, Aziz Kocaoğlu taraftarları Tuncay Özkan'ın üzerine yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kontenjan milletvekillerine hedef alan sözlerine üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan cevap verdi. Özkan'ın konuşması salondaki tansiyonu yükseltti. Aziz Kocaoğlu taraftarları kürsüdeki Tuncay Özkan'ın üzerine yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi’nde olay çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, il başkan adaylarından Alaattin Yüksel’i, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan diğer aday Nevzat Kavalar’ı destekleyenler arasındaydı. Kocaoğlu konuşmasında parti genel merkezinin kontenjandan aday gösterdiği milletvekillerinin söz hakkı olmadığını söyledi.

Özkan: Sen de atanmışsın

Daha sonra kürsüye gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Kocaoğlu’na hitaben “Siz de atanmışsınız” diye konuştu. Özkan, “Başkanın kontenjandan gelenlere laf söylemesini yakıştıramadım. Ben altı yıl cezaevinde yattım, evet ben kontenjandan geldim. Aziz Bey sana soruyorum hangi önseçimden çıktın geldin? 40 yıllık arkadaşınızı İl Başkanı yapmak için bunları konuşmanızı kınıyorum. Nasıl olur da genel merkezin iradesini ayaklar altına alırsın” dedi.

"İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak"

Bu sözler üzerine Özkan’ı yuhalayan Kocaoğlu taraftarları “İzmir Aziz’dir, Aziz kalacak” sloganı attı. Özkan da bu sloganı eleştirerek “İzmir CHP’dir, CHP kalacak” dedi. Bu andan sonra ortalık karıştı. Aziz Kocaoğlu taraftarları kürsüye yürüdü. Arbede çıktı. Kocaoğlu taraftarı grup, kendi partilerinin milletvekili Tuncay Özkan’ı darp etmek istedi. Özkan darp girişiminden diğer partililer ve milletvekillerinin araya girmesi ile kurtuldu.