T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede, Aziz Kocaoğlu taraftarları Tuncay Özkan'ın üzerine yürüdü

Özkan darp girişiminden diğer partililer ve milletvekillerinin araya girmesi ile kurtuldu

20 Aralık 2015 21:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kontenjan milletvekillerine hedef alan sözlerine üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan cevap verdi. Özkan'ın konuşması salondaki tansiyonu yükseltti. Aziz Kocaoğlu taraftarları  kürsüdeki Tuncay Özkan'ın üzerine yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi’nde olay çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, il başkan adaylarından Alaattin Yüksel’i, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan diğer aday Nevzat Kavalar’ı destekleyenler arasındaydı. Kocaoğlu konuşmasında parti genel merkezinin kontenjandan aday gösterdiği milletvekillerinin söz hakkı olmadığını söyledi.

 

Özkan: Sen de atanmışsın

 

Daha sonra kürsüye gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Kocaoğlu’na hitaben “Siz de atanmışsınız” diye konuştu. Özkan, “Başkanın kontenjandan gelenlere laf söylemesini yakıştıramadım. Ben altı yıl cezaevinde yattım, evet ben kontenjandan geldim. Aziz Bey sana soruyorum hangi önseçimden çıktın geldin? 40 yıllık arkadaşınızı İl Başkanı yapmak için bunları konuşmanızı kınıyorum. Nasıl olur da genel merkezin iradesini ayaklar altına alırsın” dedi.

 

"İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak"

 

Bu sözler üzerine Özkan’ı yuhalayan Kocaoğlu taraftarları “İzmir Aziz’dir, Aziz kalacak” sloganı attı. Özkan da bu sloganı eleştirerek “İzmir CHP’dir, CHP kalacak” dedi. Bu andan sonra ortalık karıştı. Aziz Kocaoğlu taraftarları kürsüye yürüdü. Arbede çıktı. Kocaoğlu taraftarı grup, kendi partilerinin milletvekili Tuncay Özkan’ı darp etmek istedi. Özkan darp girişiminden diğer partililer ve milletvekillerinin araya girmesi ile kurtuldu.

ETİKETLER

izmirchptuncay özkanaziz kocaoğluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24