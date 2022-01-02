CHP İzmir İl Binası'na 'Irkçılık yaşatır' yazısı

CHP İzmir İl Binası'na dün akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından çeşitli yazılar yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Partimizi hedef gösteren ırkçı saldırılar bizi yıldırmayacak” dedi.

CHP binasının ana giriş kapısındaki sağ ve sol sütunlarına “CHP artık Atatürk’ün partisi değil, Kahrolsun HDP kahrolsun PKK, Irkçılık yaşatır” yazıldı ve ırkçılığı simgeleyen “gamalı haç” çizildi.

Odatv’ye konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şunları söyledi:

“Olayın fark edilmesinin ardından polise haber verildi, polis geldi ve gerekli incelemeleri yaptılar. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Binaya yeni taşındığımız için kameralar faal değildi. Yan binadaki kameralar incelendi. Savcıya haber verildi. Basit bir olay da olabilir, provokatif bir olay da olabilir. Bu kişi ya da kişilerin kaydı var ise buna göre daha iyi anlaşılacak.”

"Bizi yıldıramayacaklar"

CHP’nin hedef gösterildiğini belirten CHP’li Başkan Deniz Yücel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Partimizi ve bazı siyasi partileri terör örgütleriyle yan yana göstermeye çalışan bir anlayış var. Şu anda iktidarda bulunan siyasi partinin en tepesinden en aşağısına kadar kullandığı bir dil bu… İktidar partisi bu dili kullandığı sürece birileri bundan güç alacak. Bu tip şeyler bizi yıldıramayacak umduklarını bulamayacaklar.”