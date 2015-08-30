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CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki 'evimi yıkma' işgali sona erdi

Kılıçdaroğlu, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen evlere, Danışaty'ın nihai kararına kadar dokunulmamasını söyledi

30 Ağustos 2015 00:29

İzmir'in Urla İlçesi Balıklıova Mahallesi'ndeki evlerinin, kıyı kanununa göre kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesi üzerine CHP İl binasını işgal eden 74 ev sahibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Danıştay'ın nihai karar verinceye kadar yıkım ya da tahliye yapılmaması" yönündeki talimatı sonrasında, üçüncü günün sonunda eylemlerini bitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP İzmir İl Binası'nda yaşanan durumu öğrenen CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İl Başkanı Bedri Serter'i Ankara'ya çağırdığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın da katıldığı toplantıda Danıştay'ın nihai karar verinceye kadar yıkım ya da tahliye yapılmaması yolunda karar alındı. Bunun üzerine İzmir'e dönen Musa Çam kararı protestocuları iletti. Bunun üzerine üç gündür devam eden işgal ve eyleme son verildi.

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