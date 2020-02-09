T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP İzmir İl Başkanlığı'na yeniden Deniz Yücel seçildi

Yücel seçime tek aday olarak girmişti

09 Şubat 2020 09:30

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi’nde Deniz Yücel, il başkanlığına tekrar seçildi.

Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede tek aday olan Yücel, 611 oyun 253’ünü alarak yeniden başkan oldu. Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreçlerinin her zaman heyecan ve büyük beklentiyle geçtiğini söyledi.

Yeni kongrenin ardından görev alacak isimlerin, partiyi iktidara taşıyacak kadrolar olacağına inandığını ifade eden Yücel, “Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla Türkiye’yi yönetmeye hazır bir siyasi parti. Bunun bize yüklediği bir sorumluluk var” diye konuştu.

Bir gazetecinin, oy sayısını değerlendirmesini istemesi üzerine Yücel, “Tek adaylı bir yarış olduğu için birçok arkadaşımızın il başkan adaylığında işaretleme yaptığını unuttuğunu tarafımıza ve ilçe başkanlarına ilettiklerini öğrendik." yanıtını verdi. 

ETİKETLER

CHPİzmir İl BaşkanlığıDeniz Yücelil başkanlığıadaytek adaykongreseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24