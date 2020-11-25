CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den AKP’nin Menemen Belediyesi eleştirilerine yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinin ardından, partiden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasıyla ilgili, AKP'den yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Yücel yaptığı açıklamada, “Milletvekilleri, belediye başkanları belirlenirken önce FETÖ kotası koyan, sonra da hatırlı abileri FETÖ’cülükten yırttırmak için FETÖ borsası kuran, memleketi parsel parsel satan bir partinin mensuplarının, artık parti üyemiz olmayan bir ismin tutuklanması üzerinden partimize saldırmaları, ya akıl tutulmasıdır ya da her seçimde İzmir’de uğradıkları seçim hezimetini unutturma çabasıdır” ifadesinin kullandı.

TIKLAYIN - Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Menemen belediye başkanı Serdar Aksoy’un, hakkındaki iddialar ve soruşturma sonrası tutuklanmasının ardından, bazı AKP’li isimlerin kendilerine bu olaydan rant sağlama çabaları trajikomiktir. Partimize ulaşan şikayetler ve iddialar üzerine yaptığımız titiz ve detaylı inceleme sonucunda geçtiğimiz hafta başında Menemen belediye başkanı, Merkez Yürütme Kurulumuzun oy birliğiyle verdiği kararla ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, ardından kendisi CHP’den istifa etmiştir. Partimizle bir bağı kalmamış bir kişi üzerinden CHP aleyhinde bir algı yaratma girişimi, aklı başında olanların yapacağı iş değildir. Kendi karanlık geçmişleri ile yüzleşemeyenlerin, bu karanlığa partimizi ortak etme girişimleri, çaresizlikten girişilmiş nafile bir çabadır. Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri temiz siyasettir. CHP bu konuda tavrını ve iradesini ortaya koymuştur. Keşke kendileri de, kendi partileri içinde aynı ilkeli davranışı sağlayabilselerdi de, halka değil FETÖ’ye, kamuya değil adı çocuk istismarı ve tacizlerle anılan dernek ve vakıflara hizmet eden isimleri, kendi partilerinden uzaklaştırabilselerdi. Memleketi parsel parsel satan, halkın malını yandaşa peşkeş çeken, FETÖ’ye “ne istediyse veren”, yıllarca yönettikleri şehirlere “ihanet ettiklerini” itiraf eden isimleri koruyup kollamak yerine, disipline gönderebilselerdi. CHP halktan oy isterken aynı zamanda, temiz, şeffaf, ilkeli ve dürüst bir belediyecilik yapılacağının ve belediye başkanlarının icraatlarının takipçisi olacağının da sözü vermiştir. Biz hem İzmirlilerin oyuna, hem de verdiğimiz söze sahip çıktık. Tüm İzmir AKP ile CHP’nin farkını bu olayla bir kez daha görmüştür. Bizim kıstasımız dürüstlük, şeffaflık ve halkımızın menfaatleridir. AKP’nin kıstası ise rant, talan ve sarayın menfaatleridir. Biz ilkelerimizden, değerlerimizden ve halkımızın beklentilerinden uzaklaştığını tespit ettiğimiz kişi kim olursa olsun sahip çıkmaz, demokrasiyi ve parti kurullarını işletir, gereğini yaparız. AKP ise talana, yalana ve yandaşa sahip çıkar."

Serdar Aksoy’un artık CHP ile bir bağının bulunmadığının ve konunun yargıda olduğunun altını çizen Deniz Yücel, “İzmirliler bu olayda partimizin tavrından, ilkeli duruşundan memnuniyetlerini her fırsatta bizlere iletiyorlar. Bizim hizmet edeceğimiz ve hesap vereceğimiz makam bellidir. O makamın sahibi de halkımızdır. Kendilerini, halkın milyarlarca lirasının israf edildiği sarayda oturanlara beğendirmeye çalışanların boş söylemleriyle kaybedecek vaktimiz yok” dedi.