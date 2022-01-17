CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Cumhurbaşkanı şovunu yaptı gidiyor, bitirilen bir tek daire dahi yok

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da teslim töreni yapılan 741 deprem konutunun mağdur yurttaşlara halen verilmediğini öne sürdü. Yücel, "Cumhurbaşkanı şovunu yapıyor ve gidiyor. Bitirilen bir tek daire dahi yok. Sıcak yuvasına kavuşan, konutuna yerleşen bir tek depremzede dahi yok" dedi.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen ve 107 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce binanın da yerle bir olduğu depremin ardından Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yaptırılan konutların anahtarları önceki ay AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslim edilmişti. Ancak aradan geçen sürede inşaat tamamlanmadığı için evlerine giremeyen depremzedelere bu kez AKP’li milletvekili Necip Nasır sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla “Yaparsa AK Parti yapar” diyerek dün itibarı ile konutların teslim edileceğini müjde olarak duyurdu. Gelişmelere tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) depremzedelere hukuki yardım başta olmak üzere, her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını duyurdu ve vatandaşın acıları üzerinden siyaset yapıldığını belirterek AKP’yi eleştirdi.

"Umuyoruz ki samimi olurlar ve aradan 15 aydır yapmadıklarını en kısa sürede yaparlar”

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre 26 Kasım 2021’de düzenlenen törene tiyatro benzetmesinde bulunan ve AKP iktidarını umut tacirliği ile suçlayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuya dair yaptığı açıklamada “Bitirilen, teslim edilen tek bir konut bile yok. Kimden neyi saklıyorsunuz? Depremzedelere, İzmirlilere ve tüm Türkiye’ye yalan söylemeye utanmıyor musunuz” diye sordu. Yücel partisinin il başkanlığında düzenlediği ve milletvekilleri ve meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında, “AKP’li milletvekili devlet ciddiyetine uymayacak şekilde sosyal medyadan açıklama yapıp, müjde verir gibi deprem konutlarının teslim edileceğini belirtiyor. Bunlar reklam kokan hareketler. Herhalde bir yerden talimat aldı ya da gece yarısı şimşek çaktı. Biz depremzedelerin sorunları çözülsün, iktidar gücünü elinde bulunduranlar çözüm üretsin istiyoruz. Onlar panikle bu açıklamayı yapıyorlar. Umuyoruz ki samimi olurlar ve aradan 15 ay geçmesine rağmen yapmadıklarını en kısa sürede yaparlar” diye konuştu.

"Vaatle, çakma teslim törenleriyle oyaladıkları depremzedeler yarın evlerine girsinler”

Deprem konutlarının teslimi için her seferinde ertelemeye gidildiğini hatırlatan Yücel, “Erdoğan’ın İzmir’e geldiği 26 Kasım’da teslim edildiği iddia edilen deprem konutları hala bitmedi, hala teslim edilmedi. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, deprem konutları teslim töreni düzenliyor, bu törene bakanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri katılıyor. Sahneye 8 depremzede davet edilerek kendilerine anahtar teslim ediliyor. Tüm bunlar İzmir kamuoyunun önünde adeta bir tiyatro gibi sergileniyor. Cumhurbaşkanı şovunu yapıyor ve gidiyor. Her zaman olduğu gibi, bu tören de sadece şovdan ibaret kalıyor. Depremzedelere teslim edilen, bitirilen tek daire bile yok. Konutuna yerleşen tek depremzede bile yok. Devlet vatandaşının hakkını, hukukunu çiğnemez. Yapılan teslim töreni tiyatrosunun ardından aldıkları anahtarla büyük bir umutla evlerine girmeye çalışan depremzedelerimiz anahtarların o evlere ait olmadığını görerek büyük bir şok yaşamış, tamamlandığı söylenilen binaların içinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini görerek hayal kırıklığına uğramışlardır. Umut tacirliğini meslek haline getirmiş olan AKP iktidarı binaları bitiremeyince çözümü depremzedelerin binaya girişini yasaklamakta bulmuş, boş senet imzalatılan depremzedelerimiz binalardaki örnek daireye dahi alınmamıştır. Kimden neyi saklıyorsunuz? Neden kaçak güreşiyorsunuz? Depremzedelere, İzmirlilere ve tüm Türkiye’ye yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Depremzedelerimiz evlerini görmek istiyor ama binadan içeri sokulmuyor. Velev ki, bugüne kadar teslim etmedikleri evlerin tamamını yarın teslim etseler. Bunca zaman sözle, vaatle, çakma teslim törenleriyle oyaladıkları depremzedeler yarın evlerine girsinler” dedi.