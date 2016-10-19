T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: İzin verseler de, vermeseler de 29 Ekim ve 10 Kasım'da Anıtkabir'e yürüyeceğiz

"Başkent'te güvenlik tedbiri alınamıyorsa yapılacak hiç bir şey yok demektir"

19 Ekim 2016 12:21

Ankara Valiliği, 30 Kasım’a kadar her türlü yürüyüş ve gösteriyi yasakladı. Vatandaşlar, ‘Sebep 29 Ekim ve 10 Kasım mı?’ diye sordu. Sözcü'nün haberine göre, CHP, "Neye mal olursa olsun Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de olacağız" dedi.

Valilik, “Terör örgütlerinin eylem arayışı içinde olması” karara gerekçe göstermişti. Benzer bir açıklama da Gaziantep Valiliği'nden gelmişti. Antep Valiliği, sansasyonel eylem ihtimaline karşı 31 Ekim'e kadar kentte her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurmuştu.

Yasağın kapsamı içinde 29 Ekim ve 10 Kasım'ın da olması muhalefetin ve vatandaşların tepkisine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaklaşık 1 ay süren ‘Demokrasi mitingleri'ni hatırlatan CHP'liler, yasağa rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürüme kararı aldı. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

 

"Coşku engellenemez"

 

“Herhangi bir kargaşaya mahal vermeden sadece Anıtkabir'e yürümek istiyoruz. Bununla da ilgili gerekli önlemleri devletin almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde güvenlik tedbiri alınamıyorsa yapılacak hiç bir şey yok demektir. Biz yürüyeceğiz, neye mal olursa olsun yürüyeceğiz.”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da, “30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılan yasaklamanın Cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk sevgisini engellemek amaçlı olduğu anlaşılıyor” denildi. Açıklamada, “Kişisel olarak gerekçe uyduramadıkları bayram günlerinde de değişik bahanelerle, ulusal bayram kutlamalarını tümden iptal ettiler” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürümekte kararlı olduklarını açıkladı. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Bora Çelik, “Ankara Valimizi de bu kararını geri çekip milletimiz ile birlikte Ata'mıza yürümeye davet ediyoruz.'' dedi.

ETİKETLER

CHPAnıtkabirValilikyürüyeceğizizinyasak30 Kasım10 Kasım29 Ekim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24