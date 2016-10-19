CHP: İzin verseler de, vermeseler de 29 Ekim ve 10 Kasım'da Anıtkabir'e yürüyeceğiz

Ankara Valiliği, 30 Kasım’a kadar her türlü yürüyüş ve gösteriyi yasakladı. Vatandaşlar, ‘Sebep 29 Ekim ve 10 Kasım mı?’ diye sordu. Sözcü'nün haberine göre, CHP, "Neye mal olursa olsun Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de olacağız" dedi.

Valilik, “Terör örgütlerinin eylem arayışı içinde olması” karara gerekçe göstermişti. Benzer bir açıklama da Gaziantep Valiliği'nden gelmişti. Antep Valiliği, sansasyonel eylem ihtimaline karşı 31 Ekim'e kadar kentte her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurmuştu.

Yasağın kapsamı içinde 29 Ekim ve 10 Kasım'ın da olması muhalefetin ve vatandaşların tepkisine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaklaşık 1 ay süren ‘Demokrasi mitingleri'ni hatırlatan CHP'liler, yasağa rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürüme kararı aldı. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Coşku engellenemez"

“Herhangi bir kargaşaya mahal vermeden sadece Anıtkabir'e yürümek istiyoruz. Bununla da ilgili gerekli önlemleri devletin almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde güvenlik tedbiri alınamıyorsa yapılacak hiç bir şey yok demektir. Biz yürüyeceğiz, neye mal olursa olsun yürüyeceğiz.”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da, “30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılan yasaklamanın Cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk sevgisini engellemek amaçlı olduğu anlaşılıyor” denildi. Açıklamada, “Kişisel olarak gerekçe uyduramadıkları bayram günlerinde de değişik bahanelerle, ulusal bayram kutlamalarını tümden iptal ettiler” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e yürümekte kararlı olduklarını açıkladı. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Bora Çelik, “Ankara Valimizi de bu kararını geri çekip milletimiz ile birlikte Ata'mıza yürümeye davet ediyoruz.'' dedi.