CHP, İyi Parti ve HDP'nin görevlileri saat 5:00'ten itibaren sandık başına geçti

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, seçime tek başına giren HDP partilerinin cumhurbaşkanı adayı, genel başkan ve sandık güvenliği çalışması kapsamında aldıkları karar uyarınca erken saatlerde görevlerinin başına geçti. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde görev yapacak siyasi parti temsilcilerinden CHP 11 kişilik ekiple saat 05.15’ten itibaren sandık başında görev başına geçti. CHP’nin yanı sıra İyi Parti ve HDP’li temsilcilerde erken saatte okulda yerini aldı.

CHP’nin okul temsilcisi Zafer Yıldız, T24’e bu sabah saat 5.15’ten itibaren sandık için okulda bulunduklarını söyledi. Toplamda 30 kişilik bir ekiple hazır olduklarını anlatan Yıldız, görev yerlerinden ayrılmalarının söz konusu olmadığını ifade etti. HDP’nin sandık görevlisi Hayrullah Güzelkuş, T24’e demokrasi mücadelesine dikkat çekti.