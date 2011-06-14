CHP İstanbul'da 2009'a göre geriledi, AKP ilerledi

T24- CHP, İstanbul’da 2007’ye göre başarılı görünüyor ama 2009’a oranla gerilemiş durumda. Ak Parti ise İstanbul’da 2009’da kaybettiği oylarını bu seçimde 9 puan yükseltti.

Ak Parti’nin İstanbul’da 2007’de aldığı yüzde 45.26’lık oy oranı, 2009’da 5 puanlık düşmeyle yüzde 40.3’e gerilemişti. Ak Parti, bu seçimde aldığı yüzde 49.3’le oy oranını gerek 2007, gerekse 2009’a oranla bir hayli yükseltti. CHP ise 2007 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 26 civarında bir oy oranına sahipti. 2009’da oylarını yüzde 33.4’e yükselten CHP’nin, bu seçimde oy oranı 2 puan gerileyerek yüzde 31’e düştü. MHP’nin ise 2007’deki yüzde 10.44 civarındaki oy oranı 2009’da yüzde 7.2’ye düşmüştü. Bu seçimde MHP yüzde 9’lara yükseldi.

Ak Parti, 2007’de 39 vekil çıkarırken bu seçimde vekil sayısını 46’ya, CHP ise 22 milletvekili sayısını 29’a yükseltti. MHP 7 vekille, 2007’deki vekil sayısını korudu. Daha önce 70 olan milletvekili sayısının 85’e çıktığı göz önüne alınırsa, bundan Ak Parti ve CHP kazançlı çıktı. İki parti de 2007’ye göre, 7’şer milletvekili kazandı.

Ak Parti İstanbul’da % 60’lar seviyesine Arnavutköy (yüzde 61.86), Bağcılar (yüzde 60.42), Sultanbeyli’de (yüzde 68.85) çıkarken, CHP yüzde 60’lara Beşiktaş’ta (yüzde 64.17) çıktı.

İlçelerde durum

Adalar: Ak Parti 2007’ye oranla oylarını yükseltti. Oran yüzde 23.96’dan yüzde 32.55’e çıktı. CHP’nin yüzde 42.09’luk oy oranı bu seçimde yüzde 47.94’e çıktı.

Ataşehir: İlk kez genel seçime katılan ilçede, Ak Parti 2009’daki gibi yine birinci oldu. Yüzde 45.69 oy alan Ak Parti CHP’ye 8 puanlık bir fark attı.

Beykoz: Ak Parti üstünlüğünü yine korudu, oy oranını 2007’ye göre 5 artırdı. CHP de yükselişe geçti. 2007’de bu ilçede yüzde 20 civarında oy alan CHP, bu seçimde yüzde 27.81 aldı.

Çekmeköy: Ak Parti’nin en çok oy aldığı (yüzde 53.81) ilçeler arasında. CHP 2009’a oranla bir hayli geriledi.

Kartal: Ak Parti oy oranını korudu, yüzde 45’ler seviyesinde kaldı. CHP oyalarını yüzde 28’lerden yüzde 36’ya yükseltti. Son belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP’nin oyunun 2009’a oranla 6 puan düşmesi dikkat çekti.

Maltepe: Geçen seçimde bir puan farkla kazanan Ak Parti, bu seçimde de bir puan farkla seçimi kazandı. CHP 2009’a oranla burada geriledi. CHP 2009’da belediye seçimini kazanmıştı.

Pendik: CHP geçen seçime göre 8 puanlık bir artış sağladı. Ak Parti ise yüzde 51 civarındaki oy oranını yüzde 56’ya yükseltti.

Sancaktepe: İlk kez genel seçimlere dahil olan ilçede Ak Parti yüzde 52 oy ornanıyla CHP’ye yarı yarıya fark attı.

Sultanbeyli: Ak Parti’nin yüzde 60’ler seviyesinde oy aldığı ilçelerden.

Şile: Ak Parti’nin oy oranı yüzde 52, oylarını yükselten CHP’nin ise 25.

Tuzla: Ak Parti geçen seçimdeki gibi oy oranıyla istikrarını korudu.

Ümraniye: Ak Parti yüzde 57.96, CHP ise yüzde 24.85 oy aldı.

Üsküdar: Ak Parti’nin üstünlüğü elinde tuttuğu yerlerden biri. Çarpıcı olan CHP’nin oylarını yüzde 5 puan oranında artırmış olması.

Bayrampaşa: Ak Parti birinciliği bırakmadı.

Beyoğlu: CHP’nin oyunu biraz artırdığı bu ilçenin tartışmasız birincisi yine Ak Parti.

Esenler: Ak Parti’nin yüzde 64.71’le en yüksek oy aldığı ilçelerden biri.

Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Zeytinburnu: Ak Parti bu ilçelerde istikrarlı başarısını korudu. CHP bu ilçelerde yüzde 25’ler seviyesinde kaldı. CHP bu ilçelerde 2007’ye oranla oylarını birkaç puan artırdı.

Silivri’yi CHP’den aldı

Arnavutköy, Bağcılar: Ak Parti bu iki ilçede de yüzde 60 oy oranını aştı.

Avcılar: 2009’da belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP, bu seçimde birinciliği iki puan farkla Ak Parti’ye kaptırdı.

Bahçelievler, Başakşehir: Ak Parti, bu iki ilçede de yüzde 51 oy oranına sahip. CHP’ye yarı yarıya fark attı.

Beylikdüzü: Kooperatif ve siteler ilçesi Beylikdüzü’nde Ak Parti, CHP’ye 5 puanlık fark attı.

Büyükçekmece: Yüzde 45 civarında oy alan Ak Parti, CHP’nin 8 puan önünde yer aldı.

Çatalca: Ak Parti burada birkaç puan farkla iki seçimdir kazanıyor. Ancak 2009’da CHP burada belediye seçimini kazanmıştı. Çatalca, CHP açısından önemli bir gerileme kabul ediliyor.

Esenyurt, Güngören: Ak Parti’nin her seçimde kazandığı ilçelerden. Sürpriz olmadı.

Küçükçekmece: Bir zamanlar solun kalesi kabul edilen ilçe, artık Ak Parti’ye oy veriyor.

Silivri: CHP 2007’de Ak Parti’nin iki puan farkla önünde yer almıştı. CHP 2009’da belediye seçimini de kazanmıştı. Ancak bu seçimde Ak Parti, yüzde 41.35’le birinci oldu. CHP’nin oy oranı yüzde 40.05’de kaldı.