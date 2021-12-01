CHP İstanbul: SaBıKa Holding” broşürümüz suç sayıldı, yöneticilerimize, ''Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, partilerinin hazırladığı; paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı suç unsuru sayıldığını belirterek yöneticilerine "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması açıldığını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Partimizin “SaBıKa Holding” broşürü suç sayıldı ve İl Sekreterimiz, İlçe Başkanımız, İl Gençlik Kolları Başkanımız dahil olmak üzere yöneticilerimize, ''Cumhurbaşkanına Hakaret” soruşturması açıldı. Korkmayın! Halkımıza gerçekleri anlatacağız ve gerçeklerden kaçamayacaksınız!" ifadesi kullanıldı.