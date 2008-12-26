CHP İstanbul örgütü ‘hayali seçmen’ avında

CHP, seçmen listelerindeki hataların peşine düştü. Beylikdüzü'nde 18 bin taşıma seçmen tespit edip itirazda bulunan CHP, aynı ilçede uyguladığı sistemi şimdi tüm İstanbul genelinde hizmete sokmaya hazırlanıyor.



CHP İstanbul İl Başkanlığı, hayali seçmenlerin önüne geçmek için bir süreden beri Beylikdüzü'nde kullandığı, "veri madenciliği" adı verilen analiz sistemini, yeni yılla birlikte tüm İstanbul genelinde yaygınlaştıracak.



İnternet ya da telefonla ulaşılacak



Türkiye'de ilk defa kullanılan sisteme seçmenler, www.chpistanbul.org.tr adresinden veya telefonla ulaşma imkânına sahip olacak. Web sitesinde adres bilgilerini ya da TC kimlik numarasını giren her seçmen, oturduğu adreste başka kişiler olup olmadığını anında tespit edebilecek. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise, ayıklayabildikleri kadar hayali ve taşıma seçmeni ayıklayacaklarını, bunun devletin bir ayıbı olduğunu söyledi.