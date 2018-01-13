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 CHP İSTANBUL İL KONGRESİ BAŞLADI - 1

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 36

13 Ocak 2018 13:27

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi\'nde yapılan kongrede, 654 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı\'nı seçecek. Kongre öncesi  Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılması bekleniyor. 

ENİS BERBEOĞLU PANKARTI ASILDI
Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı. Enis Berberoğlu\'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim\" yazılı pankart dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü:
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- Salondan görüntüler
- Berberoğlu pankartının görüntüsü
- Detaylar 

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