CHP İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan "barınamıyoruz" eylemine "yataklı" destek

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite öğrencilerinin bir süredir devam ettirdiği yurt protestolarına İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde yaptığı eylemle destek verdi. İl Gençlik Kolu Başkanı Cem Aydın, "İstanbul’da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düşmekte. iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır" dedi.

Temsili olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğü önüne getirilen yatak eşliğinde açıklama yapan İl Başkanı Aydın, "Yurt ücretleri 250 ila 500 lira arasında değişmekte ve KYK’den aldıkları burs ya da kredi miktarı ise 2021 yılı için 650 lira olarak belirlendi. Aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, Üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek zorunda bırakılıyorlar" dedi.

"Ev sahipleri kiraları arttırıyor"

Yurt problemi nedeniyle ev kiralamak isteyen öğrencilerinden de yüksek masraflarla karşılaştığını aktaran Aydın, "Ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil" ifadelerini kullandı.