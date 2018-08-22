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CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA... 

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi

22 Ağustos 2018 19:11

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı\'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
Beyoğlu\'nda bulunan il binasında partililerle bayramlaştı. Kaftancıoğlu burada yaptığı açıklamada bayramın önemine değinerek, bayramdan sonra çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 

Görüntü dökümü:
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-Kaftancıoğlu\'nun konuşması
-Bayramlaşma töreninden görüntü
-Partililerden görüntü
-Genel ve detaylar 
 
 

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