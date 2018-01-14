CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu. Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, \"PKK ve DHKP-C propagandası\", \"Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak\", \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



