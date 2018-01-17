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CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'DAN AÇIKLAMALAR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı

17 Ocak 2018 15:48


Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat\'tan devraldı.
Törende konuşan Canpolat, \"Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız\" dedi.
Kaftancıoğlu ise, \"39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün  İstanbul\'da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntü
-Canpolat\'ın açıklaması
-Kaftancıoğlu\'nun açıklaması
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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