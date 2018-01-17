CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'dan açıklamalar (1)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat\'tan devraldı.

Törende konuşan Canpolat, \"Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız\" dedi.

Kaftancıoğlu ise, \"39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul\'da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar\" diye konuştu.

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