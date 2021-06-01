CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’ndan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı’na ziyaret; "Siyasetin nezaket kültürünü önemsiyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ile irlikte Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve parti yöneticilerini Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Şahin, "Siyasetin nezaket kültürünü önemsiyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Sn. Canan Kaftancıoğlu ve çalışma arkadaşları İl Başkanlığımızı ziyaret etti. Nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.

Kaftancıoğlu da Şahin'in tweetini alıntılayarak, "Siyasetçinin görevi vatandaşa hizmette rekabet, kişisel ve kurumsal ilişkilerde nezakettir. Hep birlikte Türkiye siyasetinde nezaket ve letafeti de hakim kılacağız. Sn. İsa Mesih Şahin ve çalışma arkadaşlarına nazik ev sahipliği için teşekkür ederiz. Keyifle kahvelerimizi içtik" düşüncesini dile getirdi.