CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: İktidar kaybederken, kadınların payını almasından korkuyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Hükümet elinde bulundurduğu iktidarı bir ekonomik saltanata çevirmiş vaziyette. Bu saltanatı kaybetmekten korkuyor, bu kaybedişte kadınların da payının olmasından ise ödü kopuyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'nın haberine göre, yapacakları çalışmalarla, özellikle kadınları anayasal güvence altına almak istediklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Partimiz toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda iktidara hazırlanıyor. Hazırlığın en merkezindeki konulardan biri de kadın konusu. Bu dönemde kadınların var olan sorunları katlanarak arttı. Biz bu sorunları somut dokunuşlarla çözeceğiz ve tüm haklarını anayasal güvence altına alacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kadınların hayatın her alanında şiddete maruz kaldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, kendisinin de siyasette baskılarla mücadele ettiğini söyledi. Canan Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de kadınların siyaset yapması her zaman erkeklere göre kıyaslanamayacak kadar zordu. Fakat içinde bulunduğumuz bu günlerde çok daha zor. Hükümet elinde bulundurduğu iktidarı bir ekonomik saltanata çevirmiş vaziyette. Bu saltanatı kaybetmekten korkuyor, bu kaybedişte kadınların da payının olmasından ise ödü kopuyor. Kadınların gerçek cesareti onların bu sahte güçlülük hallerini deşifre ediyor. Ben, eleştiriyi, bir siyasetçi açısından şans olarak görürüm. Böylece hatamı görüp, kendimi geliştirebilirim. Ama maruz kaldığım şey eleştirinin ötesinde, sözlü şiddet hatta yargısız infaz diyebiliriz. Bunun ardında benim kadın bir il başkanı olmamın etkisi de var. Ama daha da önemlisi, benim onlardan çok daha fazla çalışan ve her kesimden seçmenle bağ kurabilen bir siyasetçi olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bununla kendilerince baş etmek için de beni ve bir çok kadını bir ‘nefret unsuru’ haline getirmeye çalışıyorlar. Bununla nasıl başa çıkıyorum derseniz cevabım basit. Neden yaptıklarını bildiğim için daha fazla çalışıyor ve seçmene ulaşıyorum. CHP’nin iktidar yolculuğuna katkı sunmaya çalışıyorum.”