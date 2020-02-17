Canan Kaftancıoğlu, 'Bilal Erdoğan paylaşımı' nedeniyle ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2017 yılında Bilal Erdoğan'ın arkadaşının TRT Genel Müdürü olmasını eleştirdiği tweeti nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Kaftancıoğlu, 2017 yılında kişisel Twitter hesabından Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşının TRT Genel Müdürü olduğuna dair bir haberi paylaşarak "Çalıntı sorularla da olsa bir sınav yapılıyordu. Şimdi ona bile gerek duyulmuyor" yorumuyla paylaşmıştı.

Bilal Erdoğan da bu yorumlar nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.

Soruşturma yeniden başlatıldı

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan başvuru üzerine takipsizlik kararını kaldırdı.

Kaftancıoğlu bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek, hakaret suçlaması gerekçesiyle yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Soruşturmayla ilgili Twitter'dan da açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Şahsıma yönelik açıktan hakaretlere takipsizlik verilirken aşağıdaki twitim nedeniyle ifade vermem kaç puan? Hakaret değil hakikat demek daha doğru" ifadelerini kullandı.